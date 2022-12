Dal 7 luglio 1977 al dicembre 2022. A quarantacinque anni di distanza dal diploma all’istituto tecnico commerciale di Terni c’è chi si è ritrovato per stare insieme e ricordare quel periodo spensierato: si tratta della classe V sezione F di oltre quattro decenni fa. Il gruppo ha organizzato una cena per una reunion: «Una forte emozione che ci ha lasciato la voglia di ripeterlo e non perderci più di vista».

