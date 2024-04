Terni: la 5°A dell’Itc ‘F. Cesi’ si ritrova a 30 anni dal diploma. Ricordando anche ‘Marisa’ Paolucci

Una bella rimpatriata, quella dei ‘ragazzi’ della 5°A dell’Itc ‘Federico Cesi’ di Terni, a 30 anni dal diploma ottenuto nel 1994. Giovedì sera si sono ritrovati in un ristorante fra Terni e Narni per una serata piena di ricordi, emozioni e amicizia. Una classe – racconta uno di loro, Alessandro Luzzi, che al tempo era rappresentate degli studenti – «partita con circa 30 alunni che poi è arrivata al quinto anno con 15 ‘superstiti’ della scrematura naturale nel terzo anno«. Quella di giovedì – prosegue – è stata una serata «di allegria, con racconti e aneddoti di quegli anni ancora lucidi nelle nostre memorie, come se fosse passato solo un giorno». Un ricordo speciale è andato alla storica preside del ‘Federico Cesi’, la compianta Maria (per tutti Marisa) Paolucci, e a tutti i professori «per i quali portiamo ancora oggi un ricordo bello e indelebile, per i tanti insegnamenti ricevuti ed anche, perché no, per qualche screzio burbero ma al tempo stesso sano. Sono momenti, questi, che sarebbe bene creare più spesso: fanno bene, si torna indietro e comunque si può̀ gioire per poter ancora stare insieme. Alla prossima, compagni di classe».

