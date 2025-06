Dall’esame di Stato sono trascorsi ben 51 anni, ma la voglia di rivedersi – e per qualcuno non accadeva da allora – e stare insieme ha superato il tempo trascorso. E confermato che tanto, di quei ‘ragazzi’ e di chi li ha guidati verso la vita, è rimasto. Parliamo della classe 5°A Metallurgici dell’ITIS di Terni – anno del diploma 1974 – che si è ritrovata fra ricordi, aneddoti e commozione per chi nel tempo è venuto a mancare. Alla giornata – chiamati per cognome, come si usava – erano presenti gli studenti Cimicchi, Cascioli, Santini, Garofoli, Proietti, Domiziani, Ciani, Rosati, Ciuffetti, Mazzei, Valentini, Barbarossa, Medori, Gregori e Ruggeri. L’evento si è concluso con una bella torta dedicata, suggello di una giornata indimenticabile per tutti.