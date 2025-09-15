Si sono ritrovati venerdì scorso, a 30 anni dal conseguimento del diploma. Stiamo parlando degli ex studenti, ormai alle soglie dei 50 anni, che nel 1995 frequentavano la classe 5°I dell’istituto tecnico commerciale ‘F. Cesi’ di Terni. Una bella rimpatriata nel segno dell’allegria e dei ricordi, alla quale hanno partecipato anche ex studenti che durante il percorso della sezione I non avevano poi completato il ciclo di studi. Ciò a dimostrazione del legame che ancora persiste perfino con chi ha frequentato quella classe anche solo per qualche anno. Nella foto da sinistra a destra: Irene B., Marco F., Stefano M., Luca L., Natascia P., Maurizio M., Christian A., Fabrizio B., Simona P., Riccardo M., Marcello M.