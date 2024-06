Terni, la 78° Festa della Repubblica – Immagini

È stata celebrata a Terni, domenica mattina, la Festa della Repubblica, per ricordare l’esito del referendum istituzionale con il quale nel 1946 la volontà popolare sancì la nascita della Repubblica Italiana. La celebrazione del 78° anniversario della Fondazione della Repubblica è iniziata a piazza Briccialdi dove è stato effettuato l’alzabandiera e sono state deposte le corone d’alloro presso il Monumento ai caduti. La cerimonia è proseguita a piazza Tacito dove il prefetto, Giovanni Bruno, ha passato in rassegna il picchetto, le rappresentanze, i labari e i gonfaloni. Il picchetto misto interforze è stato costituito da personale dell’esercito, avieri, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia di Stato e della polizia penitenziaria e, per la prima volta, anche da personale della marina militare. La Banda sinfonica del conservatorio statale di musica ‘Giulio Briccialdi’ di Terni ha eseguito L’Inno di Mameli e, contestualmente, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni hanno calato la bandiera italiana sulla facciata del palazzo del Governo. È seguita la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e la consegna delle onorificenze ‘Al Merito della Repubblica Italiana’, alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti. A corso Tacito sono stati esposti alcuni mezzi di forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, polizia locale e croce rossa.

