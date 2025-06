Prosegue la scia di buoni risultati ottenuti dalla baby pilota ternana Viola Catallo, protagonista nelle minimoto sul circuito internazionale di Aprilia per il trofeo ‘Simoncelli’.

Il talento delle due ruote – corre per la AC4 Racing Team, accompagnata nell’avventura dall’Racing team Perugia – ha conquistato il successo nella prima manche dopo essere partita dalla 4° piazza, poi ha chiuso 2° nella seconda rimontando diverse posizioni rispetto al 12° posto in griglia. Nuova, grande soddisfazione per lei e per il papà manager, Alessandro.