Ben 2.926 iscritti e una cifra raccolta vicina ai 15 mila euro. Questi i numeri ufficializzati a pochi minuti dal via della 9° ‘Run & walk by night’, l’evento ludico motorio-camminata a favore delle associazioni del territorio. Ben undici quelle coinvolte quest’anno. Lo start poco dopo le 21 dal camposcuola Casagrande, quindi i partecipanti hanno proseguito per le strade cittadine. Festa, sport e beneficenza a braccetto.

LA 9° RUN & WALK BY NIGHT: LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE