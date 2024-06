Terni: la chirurgia vascolare del ‘Santa Maria’ protagonista al Linc di Lipsia

L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni è stata protagonista a Lipsia, in Germania, alla 20° edizione del Linc (Leipzig interventional course), il più importante appuntamento europeo di chirurgia endovascolare e tecniche mininvasive in ambito vascolare per la patologia carotidea, aortica e periferica degli arti inferiori. La struttura complessa di chirurgia vascolare del ‘Santa Maria’ ha partecipato con una comunicazione orale presentata dal dottor Paolo Bonanno dal titolo ‘Reentry catheter for Tasc D lesions of Sfa: 8 years single center experience’. «Il lavoro scientifico – afferma una nota dell’ospedale – riporta i risultati a lungo termine nel salvataggio dell’arto per ischemia critica degli arti inferiori, utilizzando particolari tecniche endovascolari mininvasive, ottenuti nella struttura ternana. Quest’anno il congresso ha registrato quasi 5 mila partecipanti. Solo 30 centri italiani hanno partecipato con presentazioni di rilievo. Per il ‘Santa Maria’, gli autori del lavoro scientifico presentato dal dottor Bonanno sono stati il dottor Paolo Ottavi, il dottor Francesco Grasselli, la dottoressa Maria Concetta Gugliotta, la dottoressa Giulia Proietti Silvestri e il dottor Raimondo Micheli».

