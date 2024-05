Terni: la cocaina da spacciare è in un cespuglio a Cospea. Arrestato 22enne

Un 22enne di origini albanesi (V.R. le sue iniziali) in Italia con visto turistico e incensurato, è stato arrestato in flagrante dalla squadra Mobile di Terni – IV sezione antidroga – lo scorso weekend. Tutto è partito dalle segnalazioni di alcuni cittadini residenti nel quartiere di Cospea, che hanno notato i movimenti ‘sospetti’ del giovane in zona. Così gli investigatori della polizia di Stato si sono messi sulle sue tracce e venerdì lo hanno visto arrivare in auto, scendere, prendere degli involucri da un barattolo nascosto in un cespuglio e infilarli negli slip. Poi è ripartito dopo aver rimesso a posto il barattolo. Scontato l’alt da parte della Mobile che lo ha trovato con venti confezioni di cocaina addosso e altre trenta nel barattolo nascosto nel cespuglio, per un totale di 50 grammi di cocaina. Il giovane è stato arrestato e nei suoi confronti il tribunale, a seguito della convalida, ha applicato la custodia cautelare in carcere con giudizio di merito fissato per il prossimo 2 luglio. Attraverso un’interprete, in aula il 22enne ha spiegato di essere arrivato in Italia come turista all’inizio di maggio e di essere senza fissa dimora.

