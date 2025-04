In occasione della quarta edizione del premio imprenditoriale ‘Legalità e profitto’ promosso dal gruppo Economy, sono state premiate cento Pmi italiane con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro, «capaci di coniugare un alto ‘rating’ di legalità con una solida crescita economica».

Tra queste c’è anche Cpm Spa, azienda storica del settore energetico con sede legale a Terni. A parlare è l’amministratore delegato Luca Tramannoni: «Siamo nati nel maggio del 1988, inizialmente gestivamo il riscaldamento di un solo Comune e una casa di riposo, con appena 32 impianti. Oggi siamo arrivati a gestire 145 Comuni con 1.637 impianti di climatizzazione, molti dei quali alimentati da fonti rinnovabili, e 1.641 utenze di pubblica illuminazione, pari a circa 45 mila punti luce. Il nostro fatturato è passato da 180 milioni di lire nel primo bilancio del 1989 a oltre 26 milioni di euro nel 2024. È una crescita che ci rende orgogliosi, soprattutto perché è stata costruita su basi solide e trasparenti».

«Per noi – prosegue – quello fra legalità e profitto non è un binomio, è un tutt’uno. Legalità e profitto sono facce della stessa medaglia. Abbiamo ottenuto a maggio la terza stella del rating di Legalità, applichiamo le linee anticorruzione secondo la norma ISO 37001 e osserviamo da anni il Modello 231. Questo non è un ‘di più’, è parte integrante del nostro modo di fare impresa. Non ci chiediamo se queste pratiche ci aiutano nel business: queste pratiche sono il nostro business».

«Lavorare in modo trasparente – afferma l’ad di Cpm Spa -, scegliere partner affidabili, adottare un sistema rigoroso di controllo e prevenzione significa costruire fiducia. E la fiducia è un moltiplicatore di efficienza, snellisce i processi, migliora le relazioni con i clienti, con gli enti pubblici, con il territorio. Questo si traduce in risultati tangibili: commesse rinnovate, progetti approvati più velocemente, meno contenziosi. Ecco perché diciamo che la legalità è profitto».

«La nostra missione è chiara – osserva Luca Tramannoni -, remunerare il capitale investito attraverso l’uso razionale dell’energia, riducendo i costi, migliorando il comfort e rispettando l’ambiente. Da sempre crediamo nell’innovazione: già nel 1990 investivamo nella tele-gestione degli impianti, quando Internet era una parola per pochi. Oggi utilizziamo fonti rinnovabili come solare termico, fotovoltaico con pompe di calore, ottimizzando i consumi e abbattendo le emissioni di CO₂. Questo è il nostro contributo alla sostenibilità ambientale e sociale».