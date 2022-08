Terni: «La cultura fa rete grazie al biglietto combinato turistico»

di Fra.Tor.

«La promozione di un territorio si fa mettendo in rete la sua offerta turistica culturale». Venerdì mattina al Caos di Terni un nuovo appuntamento per presentare ai cittadini ternani, ma sopratutto ai turisti, i biglietti combinati per i luoghi d’interesse culturale del territorio: la Cascata delle Marmore, il museo Caos (museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice e museo archeologico Claudia Giontella), il museo Hydra e l’area archeologica di Carsulae.

Il progetto dei biglietti combinati

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in rete i siti culturali più iconici del territorio, favorendone la sinergia e puntando all’aumento della loro fruizione da parte di un pubblico sempre più vasto. I biglietti combinati saranno uno strumento che faciliterà e incentiverà gli accessi, rafforzandone la capacità di offerta integrata e valorizzandone la logica di sistema. Dal fine settimana del 6 e 7 agosto verranno attivati i biglietti combinati tra la Cascata delle Marmore e i siti culturali del ternano, che saranno sia interi che ridotti. Si potrà combinare all’ingresso Cascata, 1, 2 o tutti e 3 gli altri siti, andando a creare 14 nuove tariffe scontate, 7 interi e 7 ridotti.

Lo schema dei biglietti combinati

Le combinazioni possibili

La mappa sul sito

I biglietti saranno acquistabili presso le biglietterie della Cascata delle Marmore oppure online sul sito web della Cascata, mettendo in evidenza la nuova offerta con un apposito tasto. Il tasto invierà ad una pagina informativa su mappa geografica, in modo da dare al visitatore la chiara cognizione della collocazione dei luoghi e la possibilità di approfondirne la conoscenza preventiva (anche cliccando sui link alle pagine ufficiali dei singoli siti). Da qui si accederà alla biglietteria online per la selezione dei titoli e l’acquisto. Entro la prossima settimana potranno essere attivati anche gli altri accordi con le altre realtà del territorio: Dunarobba foresta fossile, musei Amelia, Narni sotterranea, museo mummie Ferentillo, palazzo Cesi Acquasparta, museo diocesano Terni.

La promozione del territorio

«Il progetto di mettere in rete le varie realtà culturali della città è in programma da tempo e finalmente va in porto», evidenzia l’assessore alla cultura del Comune di Terni Maurizio Cecconelli. «È un evento di grande importanza, non solo per gli aspetti pratici, ma anche per il suo significato: quello di far capire le grandi potenzialità del nostro territorio, che è in grado di offrire bellezze naturali, arte, storia, tecnologia, tutto nel giro di pochi chilometri. Creare sinergia tra i vari poli culturali consente di avere e trasmettere una visione più immediata di dette potenzialità, diventando così un importante strumento di promozione per il territorio». Per Chiara Ronchini, coordinatrice museo Caos, «la proposta culturale che questi luoghi possono offrire è ricchissima. Trovare una sintesi e mettere in connessione tutte queste realtà è un passo importante. Le nostre bellezze naturali, insieme ai luoghi della storia, si uniscono alla cultura contemporanea e digitale

nell’obiettivo comune di valorizzare un territorio al meglio».

Servizi e informazioni

«Il lancio del biglietto combinato – sottolinea Francesco Fioretti del museo Hydra – con l’ingresso alla Cascata rappresenta per il museo una grande occasione per integrare l’offerta ai turisti e promuovere in maniera adeguata le attività del museo: finalmente viene data l’opportunità al visitatore della Cascata di usufruire di servizi e informazioni importanti per il suo soggiorno nel territorio, ed il museo può proporsi come era stato pensato, e cioè come porta del territorio, digitale e fisica, offrendo i servizi di info point, biglietteria, bookshop con pubblicazioni sul territorio e sulle tematiche dell’esposizione, e prodotti di merchandising innovativo. L’auspicio è quello che il biglietto combinato veda la realizzazione di ulteriori sinergie con il territorio e le sue eccellenze culturali, in modo da ampliare l’offerta al flusso turistico ed integrare le attività didattiche per le scuole».

Il circuito turistico

Per Silvia Casciarri dell’area archeologica di Carsulae «la possibilità di inserire l’area all’interno di un percorso di valorizzazione del territorio utilizzando biglietti integrati con le altri rilevanti realtà culturali è un importante impegno che la direzione regionale musei sta portando avanti con il Comune di Terni tramite un percorso già avviato con un accordo di valorizzazione. La realizzazione del biglietto integrato è la dimostrazione di un impegno condiviso verso la valorizzazione e promozione del territorio, una sinergia per creare itinerari volti alla conoscenza dell’importante patrimonio storico-archeologico, paesaggistico e uno strumento utile per aumentare e completare l’offerta culturale, con indubbi vantaggi per il circuito turistico; queste sono importanti finalità che la direzione regionale intende sostenere con queste e prossime forme di accordi nella convinzione che la collaborazione possa portare a far conoscere in maniera sempre più ampia la bellezza del patrimonio». Infine, Manila Cruciani di Amodì servizi educativi spiega che «la cooperativa sociale si occupa dell’accoglienza e delle attività didattiche e di promozione culturale e turistica del museo Hydra. Collabora, inoltre, con i gestori del centro culturale Caos e con la direzione regionale musei Umbria per l’area archeologica di Carsulae attraverso percorsi formativi di educazione al patrimonio culturale e ambientale e itinerari in chiave inclusiva. Le finalità e gli obiettivi di Amodì aderiscono alla progettualità sottesa alla realizzazione di un museo diffuso, che interpreti e reinterpreti in chiave attuale la nostra identità territoriale e ci renda costruttrici e costruttori di relazioni e contaminazioni, fruttuose in termini sociali, inclusivi ed economici».