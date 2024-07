Terni: la famiglia Manciucca dona e ringrazia in ricordo di Giorgio

Nel pomeriggio di lunedì al reparto di oncologia la famiglia Manciucca, nelle persone di Benedetta, Sabrina, Lorena ed Alessio, in ricordo del padre Giorgio, aiutati dal sempre presente Alessandro Rossi dell’associazione ‘I Pagliacci’, hanno donato un carrello medicale, due scaffali in acciaio e tre lavagne. «Tre anni fa – raccontano i familiari di Giorgio Manciucca – quando abbiamo scoperto il tumore di papà, era già in uno stadio avanzato, il quarto, e le aspettative di vita non superavano i tre mesi. Inutile dire che la quotidianità è cambiata radicalmente: la malattia ha assorbito ogni forza, ogni speranza, ogni attimo di vita ‘normale’. Ma la vera forza di papà è stata nel combattere e vivere la vita ancora più intensamente, per amore della famiglia e per il desiderio di vedere crescere la nipote. Durante questo percorso, non siamo mai stati soli. Abbiamo incontrato altre famiglie pronte a lottare insieme a noi e siamo stati sostenuti dall’unità oncologica e dalle dottoresse Mosillo e Sirgiovanni, dall’hospice la dottoressa Margheritelli e le infermiere e dalle nostre ‘spalle forti’: il dottor Timmy Rozzi, Luigi Rinaldi, Roberta Triola e Federica Ippoliti. Tutti loro ci hanno dato forza e speranza, sostenendoci passo dopo passo e regalandoci tempo: tempo per i ricordi, per i sorrisi, tempo per la vita. Non potevamo che affidare il ricordo di papà ai Pagliacci – concludono – come lui stesso ha detto: ‘pensate ad Alessandro’, un amico sincero della nostra famiglia. Un grazie di cuore a tutti per essere stati al nostro fianco e per continuare ad esserci. Speriamo di poter ricordare papà sempre con un sorriso». La donazione è stata ricevuta dal primario dell’oncologia, Sergio Bracarda, dalla caposala Cristina Proietti e dal referente per le donazioni, Leonardo Fausti.

