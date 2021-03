Terni, la festa è ad un passo e il rossoverde sale in cima con tre amici-tifosi

Se lo erano promesso come segno di speranza, fiducia e anche un po’ di festa: «Al primo ‘match point’ (la partita di oggi contro il Bisceglie in Puglia, ndR), andiamo su con la bandiera rossoverde». E lo hanno fatto. La promozione della Ternana in serie B è ad un passo, questione di ore o al massimo di qualche giorno, e tre tifosi ternani – Filippo Ferentilli, Francesco Gentileschi e Alessio Agostinelli – domenica mattina hanno raggiunto la grande croce che domina la Conca ternana, sul monte Torricella. Partenza intorno alle ore 8, poco più di un’ora di camminata, e quindi l’arrivo in cima con bandiera delle Fere e foto di rito. Una mattinata nel segno dell’amicizia, anche per ‘staccare’ dalla routine che in questi tempi è ancora più oppressiva, e tanta voglia di dire a tutti che la Ternana di quest’anno – con i tifosi purtroppo costretti a stare lontani dallo stadio – è uno spettacolo che ha fatto innamorare di nuovo una città.

