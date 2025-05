di Maria Luce Schillaci

Donne imprenditrici unite per lo sviluppo di Terni. Hanno risposto in molte all’appello lanciato giorni fa da Alessia Arronenzi, la titolare del salone di parrucchieri ‘AntennaMania’, con l’obiettivo di valorizzare l’imprenditoria femminile del territorio e, come spiega Alessia, anche per celebrare il coraggio, la determinazione, il talento e la forza delle donne.

Il titolo dell’evento è ‘Business al femminile-Terni si racconta’ e ha visto molte imprenditrici radunarsi nel salone di Alessia per riflettere, scambiarsi idee, storie e confrontarsi su problemi e potenzialità attorno ai temi più attuali legati alla città di Terni. Un confronto definito ‘costruttivo’ dalle partecipanti, quasi 40 imprenditrici che hanno attività in centro come in periferia. Dal salone di Alessia è poi partito un vero e proprio tour davanti a tutte le attività delle imprenditrici ternane che hanno aderito all’evento, per poi continuare con una camminata in centro, finendo con un aperitivo, in un bar di un’altra imprenditrice.

«Stiamo combattendo la stessa battaglia e insieme possiamo fare grandi cose – dice Alessia -.Il supporto delle imprenditrici della città è stato incredibile. La partecipazione è stata ampia e la risposta estremamente positiva. Proseguiremo il nostro progetto». Al brindisi per il successo dell’iniziativa era presente l’assessore al Commercio Stefania Renzi che ha accolto e sostenuto subito il progetto. Alessia svolge l’attività nel suo salone AntennaMania da 31 anni, lavora con una clientela prettamente femminile.

