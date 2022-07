Terni, la ‘Moonwalker Ballet Academy’ tra omaggi, ricordi ed emozioni

Uno spettacolo di fine anno dopo un periodo complicato per via del Covid. Soddisfazione per la scuola di danza ‘Moonwalker Ballet Academy’ diretta da Antonella Cirillo: emozioni e divertimento a fine giugno con tanto di omaggio ell’etoile mondiale Carla Fracci ed il ricordo della star della televisione italiana Raffaella Carrà.

L’esibizione

Sul palco si sono esibite tutte le allieve ballerine dalle più piccole alle più grandi; ospite della serata e insegnante presso la Moonwalker, la prima ballerina del ‘Balletto di Roma’ Azzurra Schena, che ha incantato il pubblico con la sua grazia e la sua professionalità, oltre che con la sua bellezza, portando sul palcoscenico un pezzo della ‘Carmen’, tecnica classica, e ‘Coppelia (La bambola)’, tecnica neoclassica. Ha esordito come presentatrice Luisa Matricardi per descrivere meticolosamente ogni rappresentazione coreografica. Il direttore artistico e coreograt Antonella Cirillo (diplomata Anmb, Associazione nazionale maestri di ballo, riconosciuta dall’Unesco) ha curato ogni particolare; nel corso dei suoi anni ha studiato e si è avvalsa di collaboratori, professionisti per la danza classica, moderna e comtemporanea quali Myky Frattaruolo, Russell Russell, Franco Miseria, Guido Silveri, Bob Curtis, Kristian Cellini, Faliero Bonacci, Emanuela Tagliavia, Roberta Fontana, Kirk Offerle, Andrè De La Roche, Claudia Vecchi e tutt’oggi Azzurra Schena ed altri ancora. I corsi di danza classica, moderna e contemporanea riprenderanno a setttembre nella sede della scuola all’interno della palestra ‘Schwinn Center’ di via Alfieri.