di M.L.S.

La mortadella al pistacchio di Bronte dell’Antica Macelleria Pucci di Terni è tra le mete principali dei golosi d’Italia e non solo. Di fatto il prezioso insaccato prodotto e venduto da Pucci si è classificato al secondo posto nella classifica del sito internazionale di informazione Taste Atlas, classifica dedicata ai migliori insaccati prodotti nel mondo. Al primo posto c’è la Spagna e al terzo la Germania.

Il portale in questione è un po’ come Tripadvisor, o le guide gastronomiche che giudicano i ristoranti con le stelle: raccoglie giudizi, recensioni e opinioni di guide, esperti del settore e semplici clienti, con classifiche mensili e annuali sulle destinazioni più amate dagli appassionati di cucina.

Terni e Pucci dunque continuano a tenere banco e ad attrarre turisti e golosi. Alcuni giornalisti di Taste Atlas si sono recati in incognita a mangiare da Pucci e la scoperta è stata fatta solo tempo dopo. Per gli assaggiatori, la mortadella della macelleria-ristorante di Terni si è così guadagnata la seconda posizione a livello mondiale per il mese di maggio.