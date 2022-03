Terni, 36° MotoTrip – Fotogallery partenza

Nel 2021 c’era stato lo stop per la pandemia, ora la ripresa. Domenica mattina è scattata da piazza Buozzi la 36° edizione del MotoTrip città di Terni, evento che tradizionalmente si svolge in avvio di gennaio dopo l’epifania: il rinvio per il momento pandemico di inizi0 2022 ha fatto slittare il tutto al 6 marzo, in un contesto meteorologico decisamente migliore rispetto al consueto. Centinaia gli appassionati del mondo dell’enduro che si sono ritrovati per la manifestazione a firma Moto Club Racing Terni. Il tutto sotto il controllo delle forze dell’ordine (Arma, polizia di Stato e polizia Locale). Per l’amministrazione comunale presente allo start l’assessore allo sport Elena Proietti.

