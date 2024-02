Terni, la partenza del 38° Mototrip – Gallery

È scattata nella prima mattinata di domenica il 38° Mototrip, uno degli eventi sportivi più longevi di Terni. Con novità: il via dal parcheggio del PalaTerni. Un’edizione un po’ limitata dal maltempo e dall’annullamento del TrialTrip per carenza di iscritti. L’organizzazione, come di consueto, è del Moto Club Racing. Dal Comune giovedì è stato dato il via libera ad un vantaggio economico all’associazione sportiva dilettantistica, vale a dire l’utilizzo gratuito di suolo pubblico in strada di San Martino per circa 525 metri quadrati (paddock) e 200 mq per il corso ‘primi passi’: il minor introito per l’ente è stato quantificato in 819 euro. In loco per l’avvio l’assessore allo sport Marco Schenardi.

