Terni, La Passeggiata si anima con ‘Primavera in festa’

Chi è passato sabato pomeriggio a La Passeggiata avrà notato molto movimento giovanile. Il parco è stato il fulcro della nuova iniziativa legata al progetto ‘Tutta mia la città’ ideato dalla cooperativa sociale Actl e dall’assessorato al welfare del Comune di Terni: oltre 130 bambini hanno preso parte alla manifestazione con giochi a tappe e diverse iniziative.

MAGGIO 2021, INIZIA IL PROGETTO DA SANT’AGNESE

Primavera in festa e rigenerazione



‘Primavera in festa’. Questo il nome dell’evento odierno – c’è anche la collaborazione di Age, Cesvol e associazione Noità – con la creazione interna al parco per consentire a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni di divertirsi tra laboratori creativi, scienziati pazzi, truccabimbi, birdgardening con le arance, teatro dei colori e caccia al tesoro. «Bellissimo vedere La Passeggiata piena di bambini. L’obiettivo – spiega Alessandra Pernazza – era regalargli un momento di divertimento e valorizzare gli spazi che abbiamo». Il progetto è infatto finanziato con i fondi del Fse e riguarda la rigenerazione urbana: «Il successo delle attività – sottolinea – è stato possibile anche grazie alle educatrici e agli operatori coinvolti, persone competenti e con professionalità per permettere tutto questo. Ringrazio loro e anche l’assessore Cristiano Ceccotti in quanto ci sostiene e ci aiuta per la buona riuscita. Una sinergia importante».