Sicurezza urbana, nuovi strumenti in arrivo per la polizia Locale di Terni. È stato infatti emesso l’ordine di accreditamento per il finanziamento del progetto presentato dal Comune di Terni per la realizzazione di una camera di sicurezza presso il comando della polizia Locale. A riferirlo è la prefettura di Terni in una nota.

«La proposta progettuale – si legge -, finalizzata al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, era stata precedentemente approvata dai componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Antonietta Orlando. Il progetto è stato ritenuto coerente con le finalità previste dal finanziamento. I fondi – prosegue la nota – saranno trasferiti a breve dalla prefettura al Comune, che potrà così avviare l’intervento. L’obiettivo è rafforzare l’operatività della polizia Locale anche nello svolgimento dei compiti di polizia giudiziaria, integrando questo nuovo strumento nella rete di controllo del territorio».

Il prefetto Orlando evidenzia «il valore strategico dell’iniziativa che nasce dall’obiettivo congiunto di incrementare e incentivare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità, contribuendo a rafforzare l’attività di controllo sul territorio, in linea con le azioni già intraprese e concordate in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».