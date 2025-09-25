di M.L.S.

Promuovere buone pratiche e metodologie operative per garantire la sicurezza nei cantieri stradali. Questo l’obiettivo del seminario in programma venerdì 26 settembre presso la sala degli Edili di Terni con inizio a partire dalle ore 9. ‘Vite in Corso: sicurezza e innovazione nella manutenzione stradale’ il titolo del seminario che vede la sinergia consolidata tra Inail Umbria, Regione ed enti bilaterali territoriali del settore edilizia (TESeF Terni e CESF Perugia), in collaborazione con Anas.

«Il seminario – spiegano gli organizzatori – rappresenta un evento di rilievo per imprese, enti pubblici e professionisti del settore, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza sempre più condivisa e consapevole». La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di: Gabriele Giovannini, presidente TESeF, Francesco De Rebotti, assessore regionale allo sviluppo economico, mobilità, trasporti e infrastrutture, Alessandro Pastorelli, direttore regionale Inail Umbria, Livio Farina, Rete delle professioni tecniche, Gianluca Paggi, direttore infrastrutture Regione Umbria.

A seguire, verrà illustrato il progetto, evidenziando gli obiettivi e le strategie per migliorare la sicurezza nei cantieri stradali. Durante il seminario interverranno esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui tecnici del sistema bilaterale, dirigenti della Regione e di Inail Umbria, tecnici della Usl Umbria 2, dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) e di Anas. Verranno analizzate le metodologie utilizzate dalle imprese, condivise esperienze concrete e presentate procedure operative significative. La giornata si concluderà con un dibattito aperto e le riflessioni dell’ingegnere Paolo Gattini, dirigente della Regione Umbria.

«L’iniziativa – aggiungono gli organizzatori – è di grande rilievo per tutte le realtà coinvolte nella manutenzione stradale e nell’apposizione della segnaletica, e si rivolge anche al mondo della formazione: saranno infatti presenti gli studenti dell’ITT di Terni, a testimonianza dell’importanza di diffondere la cultura della prevenzione fin dalle scuole. Il sistema bilaterale delle costruzioni ha come finalità lo studio, la ricerca e il supporto alle imprese in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro. Diffondere la prevenzione a tutti i livelli è una priorità assoluta».