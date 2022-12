Terni, borgo Bovio: «Siamo stanchi. Quartiere nel degrado e in abbandono»

Il grido di allarme – non il primo – ritorna dopo il tragico fatto avvenuto nella serata di domenica 27 novembre tra via Romagna e via Marche. Si parla dell’omicidio del 39enne tunisino Ridha Jaamoui e ad alzare la voce sono i residenti della zona per voce di Matteo Corneli, titolare del Caffè Aci: «Il gravissimo episodio – l’sos – che ha comportato la morte di un uomo rappresenta per i residenti e gli operatori commerciali dell’intero quartiere di borgo Bovio un fatto inaccettabile e il culmine di una situazione già da troppo tempo insostenibile: un quartiere nel degrado, in abbandono, con la paura spesso di uscire dalle proprie case. In qualità di rappresentante di alcuni commercianti del quartiere ho chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco Leonardo Latini». Il tête-à-tête è previsto per venerdì mattina a palazzo Spada e vedrà protagonista una delegazione di commercianti e residenti. Nel contempo giovedì pomeriggio alle 15 si terrà il rito funebre di Jaamoui nella moschea di via Alterocca, dopodiché ci sarà l’ultimo viaggio per tornare nella sua Tunisia dove lo attendono i genitori. Proseguono le indagini per tentare di far luce su cosa sia successo in quella drammatica serata domenicale. Caso non chiuso per ora, Samuel Obagbolo resta in carcere: in arrivo il ricorso al Riesame.

