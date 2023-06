Terni, l’allarme da via Liutprando: «Ecco dove si vive, c’è paura»

Una serie di foto ed un video per far capire che più di qualcosa non va. Sono giunte alla redazione di umbriaOn e riguardano via un palazzo di via Liutprando a Terni, dove ci sono diverse case popolari dell’Ater: «Ecco dove viviamo noi. Ci vengono anche a dormire da fuori e, oltretutto, ci stanno i contatori. E dobbiamo scendere in cantina con le condizioni che vedete. C’è paura», l’sos lanciato da una donna con una figlia a carico che, ogni volta, è costretta a scendere per sistemare la situazione. Non l’unico caso del genere segnalato nel corso degli anni.

