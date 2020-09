Petrucci fuori dalla zona punti a Misano

Gara da dimenticare per Danilo Petrucci sul circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico. Il 29enne ternano non entra neppure in zona punti sulla pista romagnolo: è fuori dalla zona punti con il 16° posto conquistato nella gara dominata da Franco Morbidelli. Sul podio con lui anche Francesco Bagnaia e Joan Mir, abile a beffare in extremis Valentino Rossi. Si replica nel prossimo weekend.

Lontana la top 10

Il pilota ternano non è mai stato in grado di avvicinare la top 1o. Immediate difficoltà per lui e serie di sorpassi subiti: il primo giro lo chiude al 14° posto, poi arrivano i sorpassi di Binder, Oliveira, Lecuona e Álex Márquez per la 17° piazza a metà gara. Lo spettacolo è tutto davanti con Morbidelli, Bagnaia e Rossi a battagliare – ci sono Rins e Mir a tentare di rompere il dominio italiano, il secondo ci riuscirà – per le posizioni di vertice, mentre nelle retrovie chiude 16° alle spalle di Zarco. Dovizioso, 7° al traguardo, torna in testa alla graduatoria generale.