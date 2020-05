Terni, percolato Valle: appalto alla Eco.ter

di S.F.

Cambio di mano per il servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato dell’ex discarica rsu – rifiuti solidi urbani – di vocabolo Valle, a Terni. Lunedì mattina in Comune c’è stato un nuovo passaggio per l’aggiudicazione dell’appalto biennale dal valore stimato di 571.975 euro, l’apertura delle offerte economiche: niente da fare per l’unica concorrente, la Eco S.a.s. di Andrea Pula, la società attiva in proroga e che si era occupata del lavoro negli ultimi anni.

IL PRIMO STEP DELLA SCORSA SETTIMANA

Ribasso vicino

La ditta di via Copenaghen ha vinto – in via provvisoria per ora, per l’efficacia servono tutte le verifiche del caso – la gara offrendo un ribasso del 13,557%, di poco superiore al 12,590% della Eco S.a.s. Ora sarà interrotta la proroga in corsa e scatterà il subentro. A seguire l’iter nella stanza di Luca Tabarrini il dirigente Mauro Manciucca (ultime ‘fatiche’ per lui, dal 1° luglio è in pensione) e la responsabile unica del procedimento, l’ingegnere Giorgia Imerigo.