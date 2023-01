Segnaletica e targhe Terni: l’appalto triennale va ad Arpaia

La corretta gestione del piano ecografico comunale. Questa la motivazione per la quale il Comune di Terni ha avviato e chiuso una procedura per l’affidamento di un appalto triennale 2023-2025 legato alla toponomastica ed alle targhe commemorative: il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha firmato l’aggiudicazione a favore della Ma.Eco snc di Arpaia, in provincia di Benevento, vincitrice sulla ternana Punto e linea sas grazie ad un ribasso del 27,80%.

Di cosa si occuperà

La ditta campana dovrà acquistare, posizionare e fare la manutenzione di segnaletica toponomatica e targhe commemorative. Si parla in particolar modo delle piastrelle per la numerazione civica, pali zincati e targhe in marmo di Carrara. Erano state cinque le ammissioni per l’offerta economica: oltre alle due citate – le uniche a proseguire – c’erano anche Ongaro srl, Padana srl e Progetto segnaletica srl. La Punto e Linea sas si è fermata al 10,21% di ribasso e dunque niente da fare. L’impegno di spesa è da 30 mila euro ed il responsabile del procedimento è l’architetto Antonino Cuzzucoli.