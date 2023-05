Terni: l’appuntamento con i carri è per il 20 maggio

Si terrà il 20 maggio dalle ore 21 la sfilata dei carri del Cantamaggio ternano. Dopo il rinvio per il maltempo (erano in programma come da tradizione per la serata del 30 aprile), è stata stabilita la data ufficiale della manifestazione. I carri allegorici sono in tutto sette – di cui uno fuori concorso – e sono: ‘…E sarà ancora primavera…’ (Gli innamorati del Cantamaggio di Casali e Cesi, ideato da Sandrina Bianconi e Roberto Farinelli), ‘Matrimonio di primavera e l’utopia si avvera’ (Compagnia teatrale Le Maceole di Montecastrilli, ideato da Piero Carsili), ‘Momentu d’amore’ (Gruppo maggiaiolo Polymer-Pallotta-Sabbione, ideato da Martina Casarin), ‘Il risveglio (lo risvejo)’ (Gruppo maggiaiolo San Giovanni, ideato da Romina Longo con tutto il gruppo maggiaiolo San Giovanni), ‘Armone de maggiu’ (Gruppo giovani maggiaioli arronesi, ideato da Daniele Aiani), ‘Cantamaggio da sempre e per sempre’ (Gruppo maggiaiolo Riacciu, ideato da Alfonso Lauro). Fuori concorso c’è il ‘carro delle penne’ in cui il gruppo de Lu Riacciu chiuderà la sfilata servendo penne calde a tutti.

In attesa della sfilata

Fino al 21 maggio si susseguiranno una serie di appuntamenti: giovedì 4 maggio la Bct (biblioteca comunale Terni) alle 21 farà da cornice al concorso di poesie in dialetto ‘Alighiero Maurizi’. Venerdì 5 alle 17 in piazza Europa ci sarà l’apertura dello stand animazione creativa, laboratorio di cartapesta dedicato a grandi e piccini. Seguirà alle 21 in piazza Europa ‘Cantamaggio giovani best dj’, sfida finale. I quattro migliori giovani talenti della regione Umbria si sfideranno per la vittoria finale del contest di AM Terni Television. E poi ancora dj set con Aldo D’Alessandro, Luca Montagnoli (Liukk), Nicolò Bussotti. Sabato 6 maggio dalle 15.30 sarà la volta della sfilata, per le vie del centro, dei mini carri realizzati dalle scuole dell’infanzia ed elementari di Terni. Percorreranno largo Villa Glori, corso Tacito, piazza della Repubblica e piazza Europa. Ci sarà anche la partecipazione dell’attore Stefano de Majo che si esibirà con uno spettacolo dedicato ai più piccoli. Dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23 in piazza Europa si terrà il laboratorio di cartapesta dedicato a grandi e piccini. Domenica 7 maggio laboratori creativi ed esibizioni di gruppi folkloristici. Il 20 maggio, dunque, ci sarà la sfilata e il giorno successivo (21 maggio) verrà proclamato il nome del vincitore del carro del Cantamaggio – giunto alla 127° edizione – con una grande festa in musica.