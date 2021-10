Terni, l’Arma ‘stanga’ negozio di frutta in viale Brin: sanzioni per quasi 40 mila euro

Controlli a tappeto venerdì mattina da parte dei carabinieri – Nor della Compagnia di Terni, comando stazione di Papigno, Nucleo ispettorato del lavoro e Nas di Perugia – presso vari esercizi commerciali della città, specializzati nella vendita di cibi e bevande. In viale Brin, in particolare, i militari hanno riscontrato numerose irregolarità in un negozio di frutta e verdura: mancata indicazione della provenienza e categoria dei prodotti ortofrutticoli, mancata attuazione delle procedure di autocontrollo, mancata certificazione della corresponsione della retribuzione ai dipendenti e, infine, mancata applicazione delle misure di informazione e di prevenzione al rischio epidemiologico Covid-19. Il titolare è stato colpito da sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di poco inferiore ai 40 mila euro. Gli accertamenti sono destinati a proseguire anche nei prossimi giorni.

Condividi questo articolo su