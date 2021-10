Terni, la questura chiude per 7 giorni il bazar etnico di via Marco Claudio

Licenza sospesa per 7 giorni in relazione all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Questa la decisione del questore di Terni, Bruno Failla, in merito allo bazar etnico di via Marco Claudio, teatro nella serata di martedì di una violenta lite che ha portato alla denuncia di un 46enne nigeriano e al ferimento di un connazionale 25enne. Il provvedimento – eseguito giovedì pomeriggio dagli agenti della squadra Volante e della divisione amministrativa della questura di Terni – è stato attuato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: oltre ai casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini.. Sull’attività sono in corso anche accertamenti da parte dei carabinieri e della Usl, rispetto alle condizioni igienico-sanitarie.

