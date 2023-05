Terni, Latini e il saluto ai dipendenti: «Grazie, persone splendide»

di Leonardo Latini

sindaco di Terni

Oggi è il mio ultimo giorno da Sindaco di Terni e con una certa emozione e un pizzico di commozione scrivo alcuni pensieri per salutarvi e soprattutto per ringraziarvi. Sono stati anni complicati quelli che abbiamo vissuto insieme, e non c’è neanche bisogno di ricordare perché, ma nello stesso tempo straordinari.

So bene di non aver raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero prefissato, ma ho anche la consapevolezza di aver conseguito molti risultati che rimarranno patrimonio della nostra città. Risultati che mai avrei ottenuto se non ci foste stati voi, con il vostro impegno, la vostra preparazione, la vostra dedizione e spesso la vostra abnegazione e il vostro spirito di sacrificio, a supportare e a tradurre in azioni concrete gli indirizzi politici della mia Giunta.

Potrei fare tantissimi esempi in questo senso, ma rischierei di dimenticarne forse ancora di più di quelli che riuscirei a ricordare. Avete dimostrato di non essere semplicemente dipendenti comunali, perché per altro sono stato proprio io a dipendere da voi, ma dei formidabili collaboratori. Concludo il mio mandato con la consapevolezza che in Comune ci sarà comunque una squadra di altissimo livello.

Perché le capacità e le professionalità che ho trovato in voi, unite al fortissimo attaccamento che dimostrate ogni giorno al nostro Comune, al senso di responsabilità e all’orgoglio per il ruolo che rivestite, costituiscono un’inestimabile ricchezza che ancora una volta dimostra la forza della nostra comunità. Non so se in questi anni sono stato in grado di dimostrarvi quanto sia stato e sia fiero di voi, ma vi assicuro che tutto questo resterà impresso nel mio cuore e, ovunque andrò, cercherò di rendere la giusta testimonianza del vostro grande lavoro.

Ho lasciato per ultimo un aspetto, che però per me è il più importante, quello strettamente personale. Ne abbiamo fatte parecchie, un po’ di tutti i colori, tra idee, progetti, visioni ma anche problemi e difficoltà, con momenti a volte entusiasmanti ed altri di sconforto, con discussioni accese e confronti costruttivi. Quello che posso dire al termine di questa avventura è che con voi sono stato sempre e veramente bene. Mi rimarrà il ricordo di tante persone splendide, di semplici incontri e di rapporti e legami forti, nati e coltivati nel tempo, che spero possano continuare. Resterà il ricordo dei momenti passati e dell’affetto ricevuto.

Ci sarebbero tante altre cose, ma la finisco qui perché la commozione sta avendo il sopravvento, dicendovi semplicemente grazie, grazie, grazie per tutto! Buona fortuna, un grande abbraccio.

Leonardo