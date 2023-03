Terni, l’azienda Del Monaco punta su corso del Popolo

Pubbliredazionale

L’azienda Del Monaco è nata nel 1999 in ufficio nella zona industriale di Maratta per poi trasferirsi in via Battisti. A capo c’è l’imprenditore Roberto Del Monaco: «Il primo cliente che ci ha dato grande visibilità è stato Interpan per il quale personalizzammo 140 automezzi. L’azienda è in grado di seguire i suoi clienti dalla progettazione alla realizzazione dei loro progetti, studiando marchi ed oggetti ogni volta più idonei alla promozione dell’azienda o di un evento. Del Monaco fornisce gadgets personalizzazioni e etichette adesive-cartellonistica per interno ed esterno e siamo anche grafici e allestitori. Partiamo dal biglietto da visita e studio del logo fino alla personalizzazione dell’abbigliamento con eventi da pubblicità fissa. Il core business azienda ad oggi è la personalizzazione degli automezzi per il quale abbiamo raggiunto un elevato grado di specializzazione e all’altissimo rapporto qualità/prezzo. Produciamo etichette sia normali di carta per uso interno sia in Pvc o poliestere a lunga durata con particolare pregio estetico».

Show-room e scommessa



Il secondo negozio è nato per dare un servizio più capillare e rivolto in particolar modo agli studi professionali e alla clientela privata con gadget, inviti lettera, fondali per il compleanno che possono essere personalizzati. La creatività e l’innovazione che da sempre contraddistingue l’azienda Del Monaco ci ha portato alla personalizzazione dei pavimenti, carta da parati, tendaggi e mobili con rivestimenti in pellicola stampata. Dal 13 febbraio è stato inaugurato il nuovo show-room di Corso del Popolo 17 dando vita ad un nuovo percorso, dopo ventiquattro anni di lavoro è nato ‘one stop shop’, un negozio e un’unica fermata, un pacchetto completo in grado di soddisfare le esigenze e trovare le soluzioni più adatte. Le prossime aperture programmate andranno a coprire le province limitrofe e la capitale. «Sono un ternano doc – chiude Del Monaco – e voglio scommettere sulla rinascita del nostro commercio». Ho una figlia di quindici anni che frequenta l’istituto d’arte ed è pronta a seguirmi nella mia avventura. Durante la pandemia sono riusciti a trovare sbocchi alternativi per poter sopportare il blocco dell’operatività lavorativa, hanno prodotto tessere Qr in tutta Italia, mentre per le scorse campagne elettorali hanno provveduto ad allestire le autovetture e uffici stampa per alcuni politici. L’attuale mercato sta chiedendo schermi led touch che già a Terni sono visibili in alcune attività commerciali. Un progetto sotto casa per privati, un’ azienda al servizio del cliente per creare un futuro di condivisione».