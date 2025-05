Soddisfazione in casa Urban Dance Studio di Terni per il trionfo conquistato nel weekend a Roma – teatro Italia – in occasioe dell’Hip hop unite Italy. La squadra delle mamme, la Soul mob crew, ha ottenuto il 1° posto e ora ad attenderle c’è la Repubblica Ceca.

Le donne, guidate dal coach Mirko Proietti, hanno sbaragliato la concorrenza ed in questo modo si sono guadagnate l’accesso ai mondiali Hhu (Hip hop unite) in programma a Praga dal 23 al 25 ottobre 2025 nella categoria over 35.