Terni: le strisce pedonali sono ‘sopra’ lo stop. Pericolo in via Battisti

La situazione si complica ulteriormente nelle giornate di pioggia, come quella di martedì. Ma anche con il bel tempo, rischia di essere un serio pericolo, per i pedoni, l’attraversamento pedonale che si trova alla fine del sottopassaggio di viale Cesare Battisti in direzione di via Borsi, a Terni. A segnalare la problematica è un’automobilista, sottolineando che la zona, vista la vicinanza di diversi istituti scolastici, è frequentata da molti studenti. La segnaletica orizzontale, tra l’altro, è stata rinnovata da poco, evidentemente senza che ci sia posti il problema.

Il punto

Chi proviene da via Battisti, spesso a velocità sostenuta, si trova davanti a sé le strisce appena conclusa la salita, dunque accorgendosi all’ultimo momento di eventuali pedoni che stanno attraversando. Ma la visibilità non è molto più agevolata anche per gli altri automobilisti che provengono dall’altra strada che si immette nell’incrocio, via Tito Oro Nobili. Per chi di loro deve girare in via Borsi c’è infatti lo stop proprio a ridosso delle strisce. Le auto devono fermarsi per dare la precedenza a coloro che provengono dal sottopassaggio, aiutandosi con lo specchio che si trova sulla destra, ma dal quale non sempre è facile capire se ci sia qualche auto che sta sopraggiungendo. E così ci si sporge talmente tanto, guardando per di più totalmente a destra, da finire ‘sopra’ alle strisce pedonali e da non accorgersi se qualche pedone sta attraversando dalla propria sinistra. Tutti dovrebbero fare più attenzione, ovviamente automobilisti in primis, di certo decidere di porre proprio lì un attraversamento pedonale non sembra essere stata la scelta più saggia del mondo.