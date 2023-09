Terni: l’ex bar Vetturini riapre il 23 settembre nel segno di Valentina

Tutto pronto no, perché c’è ancora da lavorare senza sosta, ma ora c’è ufficialmente la data: lo storico ex bar Vetturini di piazza Bruno Buozzi (Valnerina), riaprirà sabato 23 settembre nel segno di ‘Valentina’. L’attività, dopo gli accordi sanciti nei mesi scorsi, si prepara infatti ad aprire i battenti con una grande festa in programma dalle ore 18 alle 21. Poi domenica mattina alle 7, il via ufficiale alla nuova avventura di un locale che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per tanti ternani, residenti in zona e non. Titolare è l’imprenditrice ternana Valentina Giogli, 31 anni e in pista da almeno una decina, giunta con l’ex Vetturini al terzo locale cittadino. Per lei, tanto entusiasmo e voglia di fare: «Punteremo su produzioni nostre – dice – e cercheremo di restituire vitalità ad una zona che forse negli ultimi anni ha perso qualcosa. Sono convinta che lavorare sodo paghi, anche a Terni. Con l’impegno, i risultati poi arrivano e noi siamo felici di poter dare alla città questa ‘rinascita’ che speriamo faccia piacere a tutti». Una gioia condivisa con la famiglia Vetturini, soddisfatta per questa ripartenza che riporta la memoria di tanti ternani agli ‘anni d’oro’. Nella speranza che si ripetano.

Condividi questo articolo su