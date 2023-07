Terni, rinasce il bar Vetturini: la gestione alla Pasticceria Valentina

Nel turnover registrato in questi ultimi giorni per bar e locali della movida ternana spunta anche una buona notizia attesa da tempo. ‘Rinascerà’ infatti a breve Vetturini di piazza Bruno Buozzi, per tutti piazza Valnerina, uno dei bar pasticceria storici di Terni, chiuso ormai da quasi un anno e mezzo. Sabato la firma del contratto di affitto da parte dei proprietari del locale, la famiglia Vetturini appunto, e una giovane coppia di imprenditori, che da qualche anno a questa parte non ha solo raddoppiato, ma ora anche triplicato, la propria attività in centro città. A gestire il bar pasticceria saranno infatti i titolari della Pasticceria Valentina, già attiva con due punti vendita tra largo Caduti di Nāṣiriya e largo Villa Glori. Il tempo di rinnovare il locale di piazza Valnerina, che sarà completamente ristrutturato, e poi si potrà finalmente procedere all’inaugurazione a settembre. Sempre nel segno della lettera V, da Vetturini a Valentina.

Condividi questo articolo su