Si terrà mercoledì 28 maggio, dalle ore 17 alle 19 presso la sala conferenze Confapi Terni (via Manara 6), l’evento ‘Destinazione AI’, un appuntamento dedicato alle imprese del territorio ternano che desiderano esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale a supporto della transizione ecologica.

L’iniziativa rappresenta la tappa conclusiva del progetto ‘L’intelligenza artificiale a supporto della transizione green’, attività finanziata dalla Fondazione Carit di Terni e promossa dalla Fondazione Giacomo Brodolini. Il progetto vede la partecipazione di partner locali come Confapi Terni, l’ITT ‘Allievi-Sangallo’ e i licei scientifici ‘Renato Donatelli’, ‘Galileo Galilei’ e ‘Gandhi’.

«L’intelligenza artificiale – spiegano gli organizzatori in una nota – sta rivoluzionando i processi produttivi e le competenze richieste nel mondo del lavoro. Tuttavia la sua adozione, specialmente nelle piccole e medie imprese italiane, è ancora limitata. Questo freno incide negativamente anche sulla cruciale transizione ecologica, poiché le tecnologie digitali offrono strumenti indispensabili per una gestione più efficiente e sostenibile di risorse e processi. Inoltre, le trasformazioni in atto creano un disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte dai sistemi formativi».

«Il progetto ‘L’intelligenza artificiale a supporto della transizione green’ – prosegue la nota – mira proprio a colmare questo divario, fornendo alle imprese del territorio gli strumenti concreti per comprendere e adottare l’IA nell’attività aziendale. L’obiettivo è offrire una roadmap pratica sull’uso dell’IA, aiutandole a migliorare i processi, aumentare l’efficienza e abbracciare la sostenibilità. Saranno inoltre discussi le nuove competenze necessarie per restare competitivi in questo scenario in rapida evoluzione».