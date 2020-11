Centinaia di tamponi al giorno, a domicilio o nella postazione ‘drive in’ di via Bramante, dove da lunedì c’è anche l’Esercito – con personale giunto dalla caserma ‘Gonzaga’ di Foligno – a dare una mano. Da tempo non c’è tregua per gli operatori della Usl Umbria 2 e uno di loro, l’infermiere Mattia Nannurelli, lancia un appello ai cittadini perché con i loro comportamenti corretti, riducano i rischie anche la pressione sulle strutture sanitarie del territorio.

