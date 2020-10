Violenta lite in strada fra una coppia di fidanzati, nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle ore 2.30 in via della Stella, centro storico di Terni. La segnalazione è giunta al 112 che è arrivato sul posto con una pattuglia del Nor ternano. Lì i militari hanno trovato una 32enne della Nigeria in posesso di un coltello da cucina. Riportata alla calma e disarmata, la donna è stata denunciata a piede libero per ‘porto ingiustificato di coltello’. Contestuale il sequestro dell’arma.

Condividi questo articolo su