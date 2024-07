Terni: «L’ITT è una vera eccellenza. E il rapporto con le imprese lo conferma»

di un genitore di Terni

(lettera firmata)

Volevo, con questa mia, rivolgere un plauso all’ITT ‘Allievi Sangallo’ di Terni, nelle persone del corpo docente – in particolare dell’indirizzo ‘Meccatronica’ – di tutto il personale del dirigente scolastico.

Sono genitore di ragazzi diplomatisi all’ITT e non posso che rimarcare la grande qualità dell’insegnamento e anche in termini di spessore umano dimostrata in questi anni dall’istituto e in particolare dalle persone che lo compongono.

Ci sono molti aspetti meritevoli di attenzione, relativi a quella che è a tutti gli effetti una eccellenza del nostro territorio. Fra questi, la qualità dei Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e orientamento.

Fra l’istituzione scolastica e le imprese, ho avuto modo di verificare, c’è un rapporto di fiducia che contribuisce a creare opportunità di crescita personale e professionale dei ragazzi coinvolti. I docenti-referenti di tali percorsi si sono dimostrati tutti all’altezza e lo dico anche da imprenditore, oltre che da genitore.

Ho avuto, infatti, l’opportunità di conoscere e collaborare con gli insegnanti del corso Meccatronica: figure estremamente professionali, accoglienti e allo stesso tempo autorevoli, attenti ai bisogni personali e formativi dei ragazzi. Mi sembra giusto sottolinearlo e ricordare che Terni ha risorse, anche formative, di primo livello.