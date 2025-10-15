di Maria Luce Schillaci

Le prospettive di sviluppo del territorio ternano sono state al centro dell’incontro conviviale del Rotary Club di Terni presieduto da Luigi Carlini. Relatore d’eccezione, il socio Antonio Alunni, presidente di Fucine Umbre, azienda che da anni si distingue nel settore aeronautico per l’eccellenza tecnologica e produttiva in un contesto industriale in continua evoluzione. «Quando parliamo di sviluppo di un territorio – ha detto Alunni – non si può non parlare di uno sviluppo della comunità. A Terni nel 1861 c’erano 14 mila abitanti, una città fondata dai romani con una sua storia importante. Oggi si contano 106 mila abitanti».

«Negli anni ’60 e con il boom economico – ha proseguito – l’acciaieria aveva 12 mila dipendenti, oggi è realtà diversa ma interessante e ci possono essere azioni per diversificare. Sin da giovane ho vissuto molte iniziative in questa città, come la nascita del centro multimediale, gli studios di Papigno, l’Istituto materiali speciali, fenomeni culturali come la nascita di Umbria Jazz o lo sport quando con Agarini si studiavano progetti per una ‘città dello sport’. Ci sono state tante occasioni mancate, idee buone, ma le persone fanno la differenza».

«Io – ha evidenziato Antonio Alunni – vedo che questa città non riesce a portare una classe dirigente soprattutto in Regione, non si è mai riusciti a esprimere un contrappeso. Dico dunque che uniti si è più forti, ogni territorio ha il suo ruolo e noi non siamo stati incisivi. Come invertire ora la rotta? Noi abbiamo molte opportunità, molti – ha detto – vengono da fuori a vedere la mia azienda, anche dall’estero. Ora va di moda il tema della reindustrializzazione, chi mi conosce lo sa, sono anni che per una città come la nostra l’industria è una grande soluzione, nell’industria c’è cambiamento. Senza acciaieria questo territorio tornerebbe indietro nel tempo. Ma al di là delle imprese, ci sono tante realtà in tanti settori, parliamo del turismo, ad esempio, le opportunità del territorio vanno favorite con competenze e infrastrutture, sfruttando la vicinanza del porto di Civitavecchia e i borghi attorno a Terni, la cascata delle Marmore, Carsulae, Piediluco. Si può attrarre popolazione da Roma, i romani possono vivere qua a costi minori, su queste opportunista bisogna lavorare. E ancora abbiamo San Valentino, uno dei santi più famosi nel mondo, la Fabbrica d’armi con la collezione più importante d’Europa, elemento di attrazione nazionale e internazionale, il concorso Casagrande tra i più interessanti a livello internazionale e anche una bella movida. Terni – ha aggiunto Alunni – è una città viva che offre opportunità. Dobbiamo dunque mettere al centro la bellezza come attrazione, già gli antichi avevano la percezione che la bellezza è legata alla funzione economica del territorio. La bellezza è cultura e dunque una delle soluzioni contro il declino».

«Credo che ognuno di noi debba dare il proprio contributo per lo sviluppo e noi, come Rotary, abbiamo a cuore lo sviluppo della città. Il punto è trovare lavoro e occupazione. Il Rotary – ha concluso il patron di Fucine Umbre – cerca sempre di essere incisivo e dare indicazioni alla futura classe dirigente. Lo sviluppo di Terni deve essere industriale perché è la nostra vocazione ma dobbiamo creare opportunità per i nostri giovani, facendoli crescere nel nostro territorio». Dopo la relazione si è aperto un interessante dibattito che ha visto numerosi interventi da parte dei soci presenti. Il prossimo incontro del Rotary di Terni vedrà la presenza del questore Michele Abenante che ha assunto l’incarico lo scorso mese di luglio.

FOTO