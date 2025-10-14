di S.F.

L’individuazione del ‘servizio di ingegneria per la redazione delle verifiche preliminari con relativo planovolumetrico volto all’individuazione di più aree di circa 10 ettari per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni’. Era già stato annunciato verbalmente e ora c’è l’atto ufficiale del ‘Santa Maria’ di Terni: c’è l’affidamento e ad occuparsene sarà la società di Reggio dell’Emilia Binini Partners srl. Firmano il dirigente della struttura complessa patrimoniale/ingegneria clinica – nonché responsabile unico di progetto Gianni Fabrizi – e il direttore generale Andrea Casciari.

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’OSPEDALE ALLA BININI PARTNERS: LA DELIBERA E I DETTAGLI

L’ospedale si è attivato formalmente il 9 ottobre, quando dalla Regione – direzione salute e welfare del direttore Daniela Donetti – è arrivata l’assegnazione dell’incarico di individuare le possibili ubicaziokni del nuovo ospedale «alternative a quelle già proposte». Bene, ma perché la scelta sulla Binini Partners srl? Fabrizi l’ha scelta in quanto «altamente qualificata nella progettazione e realizzazione di opere e programmi complessi nell’ambito dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria, per committenze pubbliche e private, dagli studi di fattibilità fino al collaudo e la messa in funzione dei lavori, in Italia e nel mondo». L’ok c’è con un ribasso offerto del 23,70% rispetto alla base d’asta: vale 25.809 euro oltre cassa previdenziale e Iva al 22%. In totale la cifra d’affidamento sale così a quota 32.746 euro.