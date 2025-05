Soddisfazione al debutto 2025 in Gran Turismo Sprint per il pilota ternano Lorenzo Pegoraro, protagonista sul circuito di Vallelunga in equipaggio con Andrea Croccolino sulla Ferrari 296 Challenge. C’è il terzo gradino del podio per lui.

Pegoraro è riuscito a mantenere la posizione fino al termine della corsa, risultando il migliore tra i piloti Ferrari. Prossimo appuntamento fissato per il weekend dall’11 al 13 luglio al Mugello.