Terni: l’Osteria dell’Olmo celebra 10 anni di attività

Torta e spumante per tutti, venerdì sera, per chi andrà a cena all’Osteria dell’Olmo, a Terni. I titolari Marco e Mirko, fratelli e ‘complici’ nel lavoro, festeggiano infatti il decimo anniversario dell’attività. In questi lunghi anni e dopo tanti ostacoli superati, l’osteria si è anche ampliata aggiungendo di recente due sale alla principale che ha accolto tanti clienti tra cui anche volti noti come Terence Hill, Umberto Tozzi, Giobbe Covatta, Francesco Salvi, Ron, lo chef Andy Luotto e molti altri ancora. La passione di chef Mirko in cucina e dell’oste Marco in sala fanno di questo locale un punto di riferimento per tutti i ternani e per la ‘movida’.