Terni, l’sos da via Tomassoni: «Delinquenza e droga»

Una volta «era un quartiere normale». Ora la situazione, quantomeno secondo l’sos lanciato da alcuni cittadini, è cambiata: siamo in una zona a ridosso del centro di Terni, in via Tomassoni, è c’è esasperazione per ciò che sta accadendo.

«I primi tempi pensavamo che a fare rumore fossero dei buontemponi. Ma ormai ognuno di noi sa che a urlare è qualche tossicodipendente che vuole una dose che lo spacciatore non elargisce e nel frattempo noi della zona inermi ad assistere allo scempio», l’allarme lanciato. Bottiglie spaccate, rifiuti abbandonati e grida sono all’ordine del giorno. «Siamo al limite. non viviamo più da persone libere. Siamo intrappolati dalla delinquenza e dalla paura che tutto questo genera». Un contesto che prende corpo in particolar modo in orario serale.