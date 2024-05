Terni, l’sos per i servizi igienici a Piediluco

I bagni ed i parcheggi a Piediluco, c’è chi lancia un sos. Si tratta del consigliere comunale Danilo Primieri: «Il problema – spiega – consiste principalmente che nelle due aree di parcheggio di Piediluco mancano i servizi igienici. A suo tempo, quando ero ancora in Alternativa Popolare, avevo cercato di portare il problema in commissione. Chiedevo la realizzazione di tre bagni chimici in un parcheggio ed altri tre bagni chimici nell’ altro parcheggio, di cui due destinati ai disabili». Non è andata granché: «Neanche sono stato preso in considerazione. La gente di Piediluco protesta in quanto i turisti che arrivano fanno i propri bisogni corporali in riva al lago, in mezzo ai parcheggi e qualcuno addirittura a ridosso delle abitazioni. Questa cosa non va assolutamente bene ed il problema andrebbe risolto con la massima urgenza». Vedremo se ci saranno sviluppi.

