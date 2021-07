Grande soddisfazione per Lucie Koumarovà, atleta classe 1976 originaria della Repubblica Ceca ma che da anni vive e lavora – in una palestra dell’area nord cittadina – a Terni. Domenica a Perugia è diventata vicecampionessa mondiale nella categoria miss fitness in occasione del campionato Wabba International Mr&Mrs World che, in totale tra le varie categorie, ha visto coinvolti circa 350 partecipanti.

