Terni, luglio da record per il caldo: media superiore ai 28°C

Un luglio più che inusuale in tutta Italia non tanto per le alte temperature – non è di certo per la prima volta che in città si superano i 40 gradi -, quanto per la continuità nell’avere giornate molto calde. Difficile non essersene accorti. Lo certifica anche il dato definitivo messo a disposizione dalla stazione meteorologica posizionata da un paio d’anni tra via Natta e strada di Collescipoli: il mese si è chiuso con una media superiore ai 28°C, quasi due in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

I numeri: sei giorni oltre i 30°C di media nelle 24 ore

I dati della stazione indicano una temperatura media di 28.02 nel corso dei trentuno giorni. In sei si è andati oltre i 30°C di media nelle 24 ore: è accaduto il 3, 4, 21, 22, 23 e 25 luglio, con record registrato il 22 con ben 31°C. Non a caso è in quel venerdì che, sempre secondo la centralina meteo in questione, si è toccato l’apice con 40.8 °C effettivi alle 15.30.

Le nottate calde

Non solo problemi diurni. Il caldo si è fatto sentire anche in notturna. Sì, perché in tredici giorni non si è mai scesi sotto i 20°C come temperatura minima: in questo caso il record c’è stato nella prima mattinata (5.50) di lunedì 25 luglio con 22.1°C. La giornata più ‘fresca’? L’8 luglio con una media di ‘soli’ 23.1°C. Nel luglio 2021 la temperatura media era stata di 26.23°C, mentre lo scorso giugno ci si era fermati a poco meno di 26°C.