Terni: l’ultimo saluto a Nicola Molè in una chiesa gremita – Le foto di Mirimao

Sono stati celebrati mercoledì pomeriggio nella chiesa di San Pietro a Terni, officiati dal vescovo di Terni, Francesco Antonio Soddu, i funerali dell’avvocato Nicola Molè, scomparso martedì all’età di 91 anni. Davvero tante le persone presenti che sono intervenute per testimoniare la propria vicinanza ai familiari e lo spessore di una figura – quella di Molè – che sul piano sociale, morale e politico ha rappresentato a lungo un punto di riferimento per la comunità ternana. Presente alla cerimonia funebre, fra gli altri, anche l’Associazione nazionale carabinieri: Molè aveva svolto il servizio militare di leva come sottotenente dell’Arma dei carabinieri negli anni 1955/1956.

LE FOTO DI ALBERTO MIRIMAO