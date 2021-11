Terni, maglie e palloni in palio: torna la ‘Lotteria RossoVerde’

«Visto il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di replicare l’iniziativa benefica della ‘Lotteria RossoVerde’». La prima edizione, a gennaio 2021, è nata da un gruppo di amici accomunati dalla passione per la Ternana con l’obiettivo di dare un contributo alla città tramite una donazione all’associazione ‘Terni col Cuore’.

Biglietti e premi

I biglietti, al costo di 10 euro, potranno essere acquistati a partire dal 24 novembre a L’Aurora bar pizzeria trattoria moderna (via San Francesco d’Assisi 16 – Stroncone); Sapori di vino di Cerza Alessio (via Narni 198/B – Terni); tabaccheria Valentina (via del Rivo 264 – Terni); tabaccheria Fortini (via della Stazione 41 – Terni). «Vogliamo ringraziare – evidenziano gli organizzatori – le 42 imprese locali che si sono offerte mettendo a disposizione i 65 premi che verranno estratti l’8 gennaio 2022. I più fortunati potranno vincere le maglie ufficiali autografate di Antonio Palumbo ed Alfredo Donnarumma o il pallone ufficiale da gioco. Nella pagina Facebook ‘Lotteria RossoVerde’ si possono trovare nel dettaglio di tutti i premi. Per qualsiasi informazione si possono contattare Valeriano al 371.4854237 e Maurizio al 339.8371019».