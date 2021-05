Terni, malore in auto ma l’ambulanza è lontana: il 113 in aiuto

In preda ad un malore, aveva parcheggiato la sua auto ed aveva chiamato i soccorsi, ma la prima ambulanza disponibile sarebbe arrivata da Montecastrilli e ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Nel frattempo, la pattuglia della squadra Volante di Terni è arrivata sul posto ed ha accertato le condizioni dell’uomo – un 35enne ternano – che per fortuna non aveva fratture né contusioni, ma lamentava un dolore al petto. Dato che l’ansia del giovane aumentava, dopo qualche minuto di attesa i poliziotti lo hanno accompagnato al pronto soccorso di Terni. Fortunatamente si era trattato solo di un malore passeggero e, dopo gli accertamenti medici, il giovane è stato dimesso.

Condividi questo articolo su